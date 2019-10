Storia, missioni ed eroi di Marvel's Avengers nell'ultimo trailer in italiano

Nel nuovo trailer di Marvel's Avengers pubblicato oggi, Crystal Dynamics si è focalizzata sulla narrazione, sulla storia dell’AIM, sulla varietà delle missioni, sulla personalizzazione dei supereroi e molto altro ancora. Poco fa, il filmato è stato reso disponibile anche in lingua italiana.

Il titolo dedicato ai supereroi di casa Marvel offrirà ai giocatori una combinazione di missioni Eroe e missioni Zona di guerra. Le missioni Eroe potranno essere affrontate esclusivamente in solitaria e faranno parte della campagna del gioco. Sono pensate per mettere in mostra le abilità uniche di tutti gli eroi che si riuniscono gradualmente nella squadra. Le missioni Zona di guerra, invece, saranno affrontabili da soli o in un gruppo di massimo quattro persone, con qualsiasi eroe disponibile. Ogni missione verrà bilanciata automaticamente in base alle dimensioni della squadra e al livello del giocatore.

I supereroi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere utilizzati in modi diversi, in base all'equipaggiamento e alle abilità a disposizione. Ogni eroe avrà un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare. Potrete vestire questi supereroi iconici con costumi classici, originali e preferiti dai fan, ispirati a oltre 80 anni di storia Marvel. La narrazione del gioco si svilupperà in diversi anni e tutti i supereroi aggiuntivi verranno resi disponibili in maniera completamente gratuita.

Marvel's Avengers verrà pubblicato il 15 maggio del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. I ragazzi di Crystal Dynamics hanno già confermato lo sviluppo di una versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Scarlett.