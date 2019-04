La storia di Ratchet & Clank e Insomniac Games in un video

Da diversi giorni stanno circolando in rete dei rumor riguardanti un possibile nuovo Ratchet & Clank per PlayStation 4. A gettare il sassolino ci ha pensato Colin Moriarty, co-fondatore del progetto Kinda Funny. Secondo il giornalista, il dinamico duo tornerà prima del termine dell'attuale generazione di console.

Nell'attesa di saperne di più, abbiamo ben pensato di ripercorrere la lunga storia della serie e dei suoi creatori, i talentuosi ragazzi di Insomniac Games, tornati recentemente alla ribalta grazie a Marvel's Spider-Man. Lo studio californiano ha aperto i battenti nel 1994 per volontà di Ted Price, che fino a quel momento aveva svolto dei lavori che nulla avevano a che fare con lo sviluppo dei videogiochi. Dopo l'esordio con Disruptor, un FPS per la prima storia PlayStation, lo studio ha meritatamente raggiunto il successo grazie alla serie di Spyro the Dragon, per poi affermarsi in maniera definitiva su PlayStation 2 con Ratchet & Clank.

Il Lombax e il suo fedele amico robot sono poi divenuti protagonisti di numerosi giochi, che hanno visto la luce su tre differenti generazioni di console. C'è tanto, tanto di cui parlare, pertanto vi rimandiamo alla visione del Video Speciale che trovate in apertura di notizia. Se ancora non vi basta, potete ripassare la storia di Ratchet & Clank nell'articolo a cura del nostro Gabriele Carollo.