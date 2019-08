La storia di Ratchet & Clank in un video: dalle origini al futuro... su PlayStation 5?

La serie Ratchet & Clank, da sempre fortemente legata al mondo PlayStation, potrebbe vivere una seconda giovinezza dopo l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony Interactive Entertainment.

La serie è ferma dal 2016, anno di pubblicazione di Ratchet & Clank per PlayStation 4, gioco che si pone come "reinterpretazione" del primo capitolo, a sua volta utilizzato come base per la trama del film omonimo uscito nello stesso anno e accolto positivamente da pubblico e critica. Shawn Layden di Sony Interactive Entertainment ha espresso interesse in un nuovo Ratchet & Clank ora che l'azienda possiede il 100% dello studio ideatore del franchise e tutti i diritti legati a nomi, marchi e personaggi.

In attesa che le acque si smuovano vi proponiamo un video che ripercorre la storia di questa amatissima saga, iniziata nel 2002 su PlayStation 2. Dalla trilogia originale (Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2 Fuoco a Volontà e Ratchet & Clank 3) passando a titoli come Ratchet Gladiator, Ratchet & Clank Armi di Distruzione, Ratchet & Clank A Spasso nel Tempo, Ratchet & Clank Nexus, Secret Agent Clank, Ratchet & Clank QForce e Ratchet & Clank Tutti per Uno.

In 17 anni sono stati pubblicati oltre quindici giochi della serie tra episodi principali e spin-off, è arrivato il momento di (ri)scoprirli tutti! Dopo aver visto il video, ti invitiamo a lasciare un commento qui sotto, siamo curiosi di conoscere il vostro gioco preferito di Ratchet & Clank!