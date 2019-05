La storia di Ryan Marks nel nuovo video diario di Blood & Truth per PS VR

Dopo aver manifestato tutta la loro impazienza per l'arrivo della next-gen e affermare di non vedere l'ora di lavorare su PS5, gli autori dei SIE London Studios realizzano un nuovo filmato di Blood & Truth per illustrare la storia della loro avventura per PS VR incentrata sulle gesta compiute dall'agente Ryan Marks.

Nel trailer, con sottotitoli in italiano, i ragazzi della sussidiaria inglese di Sony commentano la loro ultima fatica sparatutto e svelano alcuni dettagli sulla storia di Blood & Truth per tratteggiare i contorni dell'avventura hard-boiled in cui dovremo immergerci indossando gli scomodi panni di Ryan.

L'agente delle forze speciali che interpreteremo sarà costretto ad agire ai limiti della legalità per avere la meglio sugli sgherri delle pericolose organizzazioni criminali che imperversano per le strade della capitale britannica, dando vita a frenetiche sparatorie e ad esplosioni degne del miglior cinema action di Hong Kong e Hollywood.

Gli appassionati di questo genere di esperienze digitali potranno inforcare il proprio visore PS VR a partire dal 29 maggio per cimentarsi con le sfide offerte da Blood & Truth in esclusiva su PlayStation 4. Nell'attesa di far tremare i pilastri del cielo in compagnia di Ryan Marks, vi rimandiamo alla nostra recente Video Anteprima di Blood & Truth realizzata da Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.