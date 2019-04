La storia dei videogiochi di Star Wars in un video, aspettando Jedi Fallen Order

La storia dei videogiochi di Star Wars è lunga quasi quarant'anni. Nell'attesa che venga svelato al mondo Star Wars: Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment, abbiamo deciso di ripercorrerla passo dopo passo in un Video Speciale.

I giochi di Guerre Stellari sono approdati nelle sale giochi già alla fine degli anni '70 sull'onda del successo delle prime, immortali pellicole cinematografiche. A cavallo tra gli anni '80 e '90 sono stati effettuati numerosi esperimenti sulle console a 8 e 16-bit basati sulla prima trilogia, ma i riscontri positivi arrivarono soprattutto agli albori dell'era PlayStation e delle console casalinghe di Nintendo. Questo perché la nascita della seconda trilogia ha dato vita a nuove partnership tra Lucas Film e i principali distributori videoludici.

La Vendetta dei Sith su PlayStation 2, ad esempio, si rivelò essere un ottimo action game, capace di riproporre a dovere gli avvenimenti che avevano accompagnato la genesi di Darth Vader. Fino all'arrivo dei due Star Wars Battlefront di Electronic Arts, in ogni caso, si sono susseguiti tanti altri giochi ed avvenimenti. Se volete saperne di più, allora vi consigliamo di guardare il Video Speciale in apertura di notizia. Vi ricordiamo, inoltre, che la presentazione di Star Wars: Jedi Fallen Order, un'esperienza single player e priva di microtransazioni, prenderà il via questa sera alle 20:30.