Storia dei Videogiochi: WipeOut, Lemmings, Tomb Raider e Worms diventano dei francobolli

I vertici della Royal Mail, la storica azienda postale britannica fondata a Londra nel 1516, scelgono di guardare ai videogiochi degli '80 e '90 per lanciare una nuova collezione speciale di francobolli.

La nuova iniziativa delle Poste Britanniche omaggia il talento degli sviluppatori inglesi e il loro prezioso contributo nella crescita della moderna industria dell'intrattenimento digitale. La collezione comprende 12 francobolli, ciascuno in rappresentanza di un gioco inglese.

Ammirando l'immagine propostaci dai canali social della Royal Mail, possamo così scoprire le nostalgiche scene di gameplay scelte per immortalare in un francobollo capolavori del calibro di Elite, Sensible Soccer, WipeOut, Dizzy, Worms, Lemmings, Micro Machines e Populous. Un posto d'onore spetta però a Tomb Raider: alla saga di Lara Croft saranno dedicati ben quattro francobolli, uno per ogni titolo che ne ha caratterizzato i primi anni di vita digitale su sistemi come PS1, anch'esso al centro delle attenzioni mediatiche per i festeggiamenti legati ai 25 anni di PlayStation.

E voi, a quale di questi titoli siete maggiormente affezionati? Chi vi scrive ha passato l'infanzia sui campi di calcio virtuali di Sensible Soccer e nell'universo strategico di Populous, il kolossal lanciato a fine anni '80 dal papà di Fable, Peter Molyneux (qui trovate delle considerazioni di Molyneux su Fable 4).