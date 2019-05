La storia di Wolfenstein Youngblood sarà più breve delle precedenti

Parlando con PlayStation Official Magazine, il produttore esecutivo di Machine Games Jerk Gustafsson ha avuto modo di svelare alcuni retroscena sullo sviluppo di Wolfenstein Youngblood, nuovo capitolo della serie basato sulla cooperativa.

La scelta di offrire ai giocatori l'opportunità di impersonare entrambe le figlie di William "B.J." Blazkowicz per seminare distruzione in compagnia, ha influito sulla gestione della narrativa. "La struttura aperta e gli aspetti cooperativi hanno reso più difficile mettere a punto la narrativa. Pensiamo di aver creato una grande storia, ma è un po' differente da quello che abbiamo fatto in passato", ha dichiarato Gustafsson. "È più leggera, non solo nei toni, ma anche per quanto concerne i contenuti. Credo sia un grande cambiamento rispetto ai precedenti titoli. La campagna sarà più breve, ma il quantitativo di gameplay sarà maggiore".

Una campagna più breve, quindi, non si tradurrà automaticamente in una longevità ridotta: "I giocatori potranno rimanere in gioco per molto tempo. Aggiungeremo ulteriori missioni secondarie e nuove sfide quando la campagna sarà completate. In Wolfenstein Youngblood potrete affrontare molti più incarichi secondari rispetto agli altri titoli della serie".

Cosa ne pensate al riguardo? Nel corso della medesima intervista, il produttore ha affermato che il level design è ispirato a Dishonored. Prima di salutarvi, ricordiamo che Wolfenstein Youngblood sarà pubblicato il prossimo 28 luglio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.