Stories From Ivalice: Final Fantasy Tactics e Vagrant Stoy tornano quest'anno?

Di un ritorno di Final Fantasy Tactics si parla ormai da molto tempo, il gioco è comparso nel gigaleak di NVIDIA e anche Jason Schreier è sicuro dell'esistenza di Final Fantasy Tactics Remaster, adesso un nuovo presunto leak riaccende le speranze.

Sebbene il leak in questione provenga da 4Chan, si sta guadagnando un minimo di credibilità in quanto l'autore ha previsto le modifiche al sistema di pagamento di Final Fantasy XIV Mog Station e Final Fantasy XIV Online Store, poi effettivamente annunciate da Square Enix.

Dopo aver rivelato l'esistenza di Final Fantasy 9 Remake e Final Fantasy X-3, la stessa fonte parla ora del progetto "Stories from Ivalice" previsto per quest'anno, che vedrebbe il ritorno di Final Fantasy Tactics e Vagrant Story.

Stories From Ivalice War of the Lions sarebbe previsto per l'estate e includerebbe Stories from Ivalice War of the Lions (Final Fantasy Tactics War of the Lions per PSP) oltre a Stories from Ivalice Reverie e Stories from Ivalice Reverie 2, ovvero le versioni rimasterizzate di Final Fantasy Tactics Advance e Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, entrambi usciti su Game Boy Advance.

Final Fantasy Tactics Advance e Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift godrebbero anche di nuovi contenuti per la storia, inoltre si parla anche di una remaster di Vagrant Story in uscita a novembre, non è chiaro però se in questo caso ci saranno aggiunte contenutistiche oppure no.