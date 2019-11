Stories from the Battle Bus: Epic pubblica il primo documentario dedicato a Bugha

Il canale YouTube ufficiale di Fortnite ha pubblicato recentemente un documentario dedicato alla storia del vincitore della Coppa del Mondo, il giovanissimo Kyle "Bugha" Giersdorf.

Il documentario punta a raccontare ai fan i retroscena della professione: da come si svolge la vita del giocatore al programma di allenamento, alle competizioni, sino alla vita privata del campione in cui si mostra il sostegno datogli dalla famiglia.

Ricordiamo che il ragazzo è davvero molto giovane. Il sedicenne della Pennsylvania, in modalità Solo, si è portato a casa la bellezza di tre milioni di Dollari, dopo aver battuto i migliori giocatori al mondo. Dopo che Bugha ha vinto l'evento a New York, ha preso parte a un tour dedicato alla stampa di proporzioni epiche.

Tra le tappe del tour si sono contate un'apparizione nel The Tonight Show, casa di Jimmy Fallon, e il primo tiro in una partita di Baseball dei Philadelphia Phillies. Quest'ultima è una pratica invalsa in USA.

Sembra che Epic pubblicherà altri documentari sui giocatori di Fortnite con il titolo "Stories from the Battle Bus". Il prossimo documentario potrebbe essere pubblicato in occasione delle finali delle Fortnite Championship Series, che si svolgeranno nel weekend tra il 7 e l'8 dicembre.