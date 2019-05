Stories Untold per PC gratis da oggi su Epic Games Store

Archiviato World of Goo, è tempo di pensare al nuovo gioco gratis su Epic Games Store: si tratta di Stories Untold, disponibile da oggi e fino al 30 maggio in download gratis per PC e Mac.

"Stories Untold è un gioco sperimentale di avventura testuale, che plasma il genere in qualcosa di completamente unico. Si tratta di un mix di avventure testuali, punta e clicca e tanto altro. 4 storie brevi condensate in una singola antologia misteriosa che è stata descritta come un esempio fantastico e affascinante di narrazione interattiva e che è stata acclamata dalla critica sin dalla sua pubblicazione. Il gioco unisce il gameplay innovativo e la nostalgia degli anni '80 alla tensione dell'horror psicologico, per creare una delle storie più avvincenti e originali che giocherai quest'anno."

Stories Untold può essere scaricato gratis da Epic Games Store, una volta aggiunto alla libreria il gioco sarà vostro per sempre e potrò essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come un qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.