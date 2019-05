Stories Untold è il prossimo gioco gratuito sull'Epic Games Store

Come promesso qualche giorno fa da Epic Games, sul nuovo store digitale dell'azienda è stato reso disponibile in forma gratuita World of Goo e, come avviene al lancio di ogni titolo gratuito, è stato annunciato il prossimo regalo per tutti gli utenti.

Dal prossimo 16 maggio 2019, infatti, World of Goo non sarà più gratuito e gli utenti potranno aggiungere senza costi aggiuntivi alla propria libreria Stories Untold. Per chi non lo conoscesse, parliamo di un puzzle game a sfondo horror costituito da 4 diversi episodi, ciascuno con una propria storia, ambientazione ed elementi unici di gameplay. Il gioco non è sottotitolato in italiano e, stando alla pagina ufficiale del gioco sull'Epic Games Store, questi sono i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: Intel Core™ Duo o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

DirectX: Versione 9.0

Spazio d'archiviazione: 400 MB di spazio disponibile

In attesa di poter ottenere il gioco gratuitamente, vi ricordiamo che Epic Games ha acquisito Psyonix, gli autori di Rocket League. Pare inoltre che Tim Sweeney sia disposto a fermarsi con le esclusive dell'Epic Games Store a patto che anche Steam dia agli sviluppatori l'80% dei ricavi delle vendite.