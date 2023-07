Stormcloud Vapor: in arrivo un nuovo controller Xbox wireless?

A poche settimane di distanza dall'annuncio di un controller Xbox Limited Edition di Starfield spunta in rete un nuovo leak secondo cui sta per essere annunciato un nuovo controller Xbox dal nome "Stormcloud Vapor".

Sebbene non si sappia ancora con precisione quale sia il tema di riferimento per il controller wireless in questione, sembrano esserci diversi dettagli in grado di dare un'idea della sua identità. Si presume, nello specifico, che possa essere un controller a tema Forza Motorsport in edizione limitata.

Per l'appunto, Forza Motorsport uscirà il 10 ottobre 2023 ed è possibile che questo controller venga messo in vendita contemporaneamente alla release, o anche uscire prima. Tuttavia, l'elemento che potrebbe contraddire questa ipotesi è il prezzo.

Secondo le indiscrezioni, il prezzo del controller wireless in Europa e negli Stati Uniti dovrebbe essere rispettivamente di 69,99 euro e 69,99 dollari; il prezzo europeo è lo stesso, ma il ​​controller Forza Horizon 5 rilasciato il 9 novembre 2021 costava 74,99 dollari, ovvero 5 dollari in più.

Se i leak sono fondati, il controller wireless Xbox Stormcloud Vapor dovrebbe essere rilasciato l'8 agosto 2023. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito e Xbox potrebbe anticipare o posticipare questa data in qualsiasi momento, come è avvenuto con alcuni controller rilasciati quest'anno.

Secondo alcuni giocatori, questo nuovo controller potrebbe essere anche dotato di feedback aptico, già incorporato nel Playstation DualSense, ma ancora una volta non ci sono notizie in proposito, ammesso che il leak abbia un effettivo fondamento.