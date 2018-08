Stormdivers: immagini e teaser trailer in attesa del reveal alla GamesCom 2018

Housemarque presenterà il suo nuovo gioco multiplayer, Stormdivers, nel corso della GamesCom 2018. Nell'attesa gli sviluppatori hanno deciso di stuzzicare i fan con alcuni screenshot e una piccola anteprima del trailer che vedremo alla fiera tedesca.

Dopo il lancio di Nex Machina e Matterfall (giugno e agosto 2017), Housemarque ha deciso di allontanarsi dagli arcade per esplorare nuovi generi. Lo scorso aprile, la software house finlandese ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP multiplayer: Stormdivers. Fino a questo momento lo studio ha condiviso pochissime informazioni sul gioco, che rimane ancora avvolto nell'ombra, anche se secondo alcuni recenti rumor potrebbe essere un Battle Royale. Fortunatamente non dovremo attendere a lungo per saperne di più: Stormdivers verrà presentato ufficialmente nel corso della GamesCom 2018, che si terrà dal 21 al 25 agosto in quel di Colonia. In attesa del reveal completo, gli sviluppatori hanno quest'oggi pubblicato un breve teaser tratto dal trailer che verrà mostrato durante la fiera, assieme ad diversi screenshot che ritraggono alcune delle armi e delle ambientazioni. Il breve filmato sembra suggerirci che sarà possibile piazzare delle barricate per proteggersi dai colpi dei nemici e utilizzare mezzi di trasporto simili a moto volanti. Che ne pensate? Quali sono le vostre aspettative?