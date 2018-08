Stormdivers: la nuova IP di Housemarque è un Battle Royale, vediamo il trailer ufficiale

Dopo il breve teaser mostrato pochi giorni fa, Housemarque ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Stormdivers, la sua nuova IP incentrata sul multiplayer. Il gioco si presenta a tutti gli effetti come un Battle Royale in terza persona: vediamo in azione nel video riportato in cima.

"Con Stormdivers stiamo entrando in una nuova era per lo studio, che da oltre 20 anni era noto per la creazione di giochi arcade", ha dichiarato Ilari Kuittinen, CEO di Housemarque. "Abbiamo iniziato il suo sviluppo quando la Battle Royale era ancora una modalità di nicchia, ma nonostante il crescente numero di giochi BR sul mercato, Stormdivers entusiasmerà i giocatori con il suo gameplay, il metagame, le classi e gli eventi, il tutto confezionato con il marchio di Housemarque e con effetti visivi di alta qualità. Stormdivers è più di un semplice Battle Royale, e abbiamo in programma di distribuire regolarmente nuovi contenuti in futuro per espandere continuamente l'esperienza. Invitiamo tutti a dare un'occhiata al trailer per vedere cosa abbiamo in serbo!"

Stormdivers, una rara razza di operatori speciali, scende su un'isola abbandonata dove un pericoloso esperimento ha creato un sistema permanente di tempeste artificiali che divora l'ambiente circostante. Giocando in squadra o da soli, gli utenti dovranno vedersela con gli avversari e con le minacce ambientali. Sviluppato con l'Unreal Engine e supportato da Amazon GameLift, Stormdivers si espanderà in futuro con altre modalità e contenuti, tra cui missioni cooperative PvE, nuove aree giocabili, classi e altro ancora.

Ricordiamo che Stormdivers è atteso in uscita su PC nel corso del 2019.