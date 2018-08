Stormdivers: il nuovo Battle Royale di Housemarque si mostra nel primo video gameplay

Dopo il trailer ufficiale mostrato in alla Gamescom 2018, Housemarque ha pubblicato il primo video gameplay di Stormdivers, il nuovo Battle Royale degli autori di Alienation e Resogun. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video è tratto dalla versione pre-Beta di Stormdivers, e ci permette di dare una prima occhiata alle meccaniche di gioco, alla libertà di movimento e al feeling dei combattimenti. Come da tradizione per il genere, a inizio partita ogni giocatore atterra sulla mappa con il proprio personaggio, con l'obiettivo di prepararsi alla battaglia.

In questo primo gameplay trailer lo sviluppatore vuole concentrarsi sulla libertà di movimento e sulle abilità dei personaggi: ciascuno di essi apparterrà a una classe specifica, ognuna caratterizzata da particolari abilità di difesa, attacco e mobilità. Tra i vari strumenti a disposizione dei giocatori possiamo vedere il Jet Pack, di fondamentale aiuto per raggiungere i punti più elevati della mappa e per sorprendere gli avversari nel bel mezzo di uno scontro a fuoco.

Housemarque punta a offrire un ritmo di gioco fluido e dinamico, permettendo ai giocatori di muoversi sul campo di battaglia con grande agilità. Lo sviluppatore ha inoltre anticipato che il prossimo video di gameplay sarà incentrato sulle condizioni ambientali della mappa, e su come i fenomeni atmosferici (a partire dai tornado) potranno influenzare lo svolgimento delle partite.

Ricordiamo che Stormdivers è atteso nel corso del 2019 su PC.