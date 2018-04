Stormdivers: il prossimo titolo di Housemarque sarà un Battle Royale?

Nella giornata di ieri Housemarque ha annunciato il suo nuovo progetto, Stormdivers, che rappresenterà una vera e propria svolta per lo studio finlandese. È stato presentato come un titolo multiplayer, ma purtroppo non sono state svelate ulteriori informazioni.

Eurogamer.net, tuttavia, potrebbe aver scoperto qualche dettaglio aggiuntivo intervistando Mikael Haveri, Head of Publishing presso Housemarque. Quando l'inviato gli ha chiesto informazioni sulla natura del titolo, ha dichiarato: "Potrebbe essere comparato a molte delle esperienze multiplayer disponibili sul mercato". L'intervistatore ha subito colto la palla al balzo chiedendogli se somiglierà a Fortnite. Haveri ha risposto dicendo: "È davvero una buona ipotesi".

Non si è trattata di una conferma definitiva, ma le sue parole rappresentano davvero un buono spunto di discussione. Ha poi subito aggiunto: "Al momento ci siamo limitati a dichiarare che sarà un multiplayer. È un settore molto competitivo, specialmente con quel tipo di titoli. Come puoi competere? Sappiamo però quello che stiamo facendo, ci stiamo lavorando da un po'. Speriamo di farcela".

Successivamente, ha specificato che Stormdivers sarà un'esperienza molto veloce, adrenalinica e gameplay-centrica, che invoglierà i giocatori a stare in continuo movimento. Questa componente del titolo sarà al 100% Housemarque: "Immaginate Resogun e tutte le sue esplosioni. È quel genere di cose che stiamo rendendo multiplayer".

Non sappiamo molto altro su Stormdivers. Non conosciamo le piattaforme di riferimento, e neppure il publisher e la data d'uscita. Gli sviluppatori forniranno ulteriori informazioni prossimamente.