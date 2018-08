Stormdivers: Video Anteprima del nuovo Battle Royale degli autori di Resogun e Dead Nation

Alla Gamescom 2018 di Colonia abbiamo dato una prima occhiata a Stormdivers, il nuovo Battle Royale di Housemarque (lo studio dietro Resogun e Dead Nation) che mira a competere con i grandi esponenti del genere. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una Video Anteprima.

Lo studio finlandese Housemarque ha presentato alla Gamescom il suo nuovo progetto: Stormdivers, un Battle Royale coraggioso che punta a entrare di prepotenza in un settore dominato da colossi come Fortnite e PUBG. Come se la caverà? Manca ancora tanto tempo al lancio del gioco (previsto in Early Access nel 2019), ma intanto ecco le prime impressioni dalla fiera tedesca.

Stormdivers, una rara razza di operatori speciali, scende su un'isola deserta dove un pericoloso esperimento ha generato un sistema permanente di tempeste artificiali che divora l'ambiente. Giocando in squadra o da soli, gli utenti dovranno vedersela con gli avversari e con le minacce ambientali circostanti. Sviluppato con l'Unreal Engine e supportato da Amazon GameLift, il titolo si espanderà in futuro con altre modalità e contenuti, tra cui missioni cooperative PvE, nuove aree giocabili, classi e altro ancora, garantendo un supporto post-lancio solido e duraturo.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo, vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.