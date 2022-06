Stormgate: l'RTS dai creatori di StarCraft 2 e Warcraft 3 nei primi stralci di gameplay

Nel corso del PC Gaming Show 2022 si sono ritagliati uno spazio anche i ragazzi di Frost Giant Studios, che nel loro curriculum vantano classici del calibro di StarCraft 2 e Warcraft 3. Il motivo? Ci hanno fornito una panoramica più approfondita su Stormgate, RTS free-to-play annunciato pochi giorni fa al Summer Game Fest.

Stavolta è intervenuto il Production Director e CEO Tim Morten per descrivere le peculiarità di questo gioco di strategia in tempo reale in Unreal Engine 5. Progettato per essere distribuito in formato free-to-play, Stormgate mette in scena la guerra tra il genere umano e una razza di alieni invasori. L'esperienza potrà essere fruita da qualsiasi tipo i videogiocatore: in single-player, in cooperativa per squadre da 3 componenti oppure in modalità competitiva 1v1. I più creativi potranno anche dilettarsi con l'editor per creare missioni o mini-giochi su misura.

Gli sviluppatori promettono un sistema di monetizzazione equo, il quale non fornirà alcun vantaggio competitivo ai videogiocatori. Si tratta di un aspetto importante per un titolo che già possiede ambizioni esportive, sorrette da un matchmaking basato sulle abilità che punta ad accoppiare avversari del medesimo livello.

La presentazione avvenuta al PC Gaming Show, che potete rivedere nella sua interezza in apertura di notizia, mostra anche diversi stralci di gameplay. Se la produzione vi ha incuriosito, potete già aggiungerla alla lista dei desideri di Steam. L'uscita è attualmente prevista su PC nel 2023 in versione Beta.