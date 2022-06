Stormgate: umani contro demoni alieni nel nuovo RTS gratis svelato al Summer Game Fest

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Summer Game Fest, i ragazzi di Frost Giant Studios presentano Stormgate, uno strategico free to play che vedrà gli utenti fronteggiare un esercito di demoni alieni.

Il team di sviluppo di Frost Giant è composto da designer e programmatori ex Blizzard che promette di mettere a frutto l'esperienza maturata in kolossal come Warcraft 3 e StarCraft 2 per dare forma a una proprietà intellettuale completamente inedita e studiata per fare la felicità degli appassionati del genere.

Il mondo di gioco di Stormgate viene descritto come una dimensione in costante evoluzione che reagirà dinamicamente alle scelte compiute dagli utenti nel corso delle missioni della campagna principale: tutte le sfide offerte dal titolo potranno essere affrontate sia da soli che in cooperativa, ma ci sarà spazio anche per delle schermaglie 1vs1 e un profondo editor di mappe. Quanto alla grafica, Frost Giant promette di sfruttare appieno le potenzialità di Unreal Engine 5 per plasmare una dimensione estremamente dettagliata.

Gli sviluppatori di Stormgate prevedono di lanciare nel 2023 una Beta su PC che darà modo agli utenti di provare le modalità e le funzionalità principali di questo strategico dark fantasy.