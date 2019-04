Stormland: il Gioco VR di Insomniac Games si mostra in un nuovo Trailer!

Nel corso dell'estate 2018, Insomniac Games, autrice dell'acclamato Marvel's Spider-Man, ha annunciato Stormland, un'intrigante avventura open world in prima persona dedicata alla realtà virtuale.

Nuove informazioni su questo progetto sono state condivise da Insomniac Games in occasione del PAX East 2019. Durante l'evento è stato infatti condiviso con il pubblico un nuovo Trailer dedicato, che va ora ad affiancarsi al precedente Trailer di Annuncio di Stormland. Il nuovo filmato ha una durata inferiore ai due minuti, ma consente ai videogiocatori di dare un primo sguardo all'ambientazione ed al suggestivo mondo di gioco. Lo trovate, come d'abitudine, direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, curiosi di saperne di più?

Vi ricordiamo che all'interno di Stormland, giocatori e giocatrici vestiranno i panni di un androide, per affrontare pericolose avventure all'intero di un mondo caratterizzato da una struttura open world. Come sottolineato in descrizione al Trailer, il Titolo AAA per la realtà virtuale è realizzato da Insomniac Games in collaborazione con Oculus Studios. Purtroppo, Stormland non dispone attualmente di una data di pubblicazione precisa, ma la finestra di lancio del gioco è fissata per il 2019. Nel corso di quest'anno il Titolo dovrebbe dunque fare il proprio esordio sul mercato videoludico, in esclusiva per Oculus Rift.