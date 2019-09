Stormland di Insomniac Games ha una data di uscita

Durante l'evento Oculus Connect 6 è stato annunciato che Stormland VR sarà disponibile sui dispositivi della famiglia Oculus entro la fine dell'anno e più precisamente dal 14 novembre, con preorder già aperti su Oculus Store.

Stormland VR è sviluppato da Insomniac Games, team autore di giochi come Ratchet & Clank, Resistance e Marvel's Spider-Man, acquisito da Sony lo scorso mese di agosto. Nonostante l'acquisizione, Stormland verrà pubblicato regolarmente da Oculus mantenendo così gli accordi precedentemente siglati dalla compagnia. I preorder di Stormland VR sono ora aperti anche in Italia, il gioco verrà venduto al prezzo di 39.99 euro, non sono previsti (almeno per il momento) sconti o contenuti bonus per chi effettua il preordine.

All'E3 di Los Angeles il nostro Giuseppe Arace ha provato Stormland VR ed è rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità della produzione: "Facendo leva su una notevole interattività ambientale, nonché su un approccio che bilancia fasi esplorative ed altre più action, Stormland ci ha fatto un’ottima impressione: la volontà di costruire un open world in cui narrazione, gameplay e direzione artistica creano un connubio uniforme e ben coeso ci lascia ben sperare per la buona riuscita della produzione."

Lo sapevate? Durante Oculus Connect è stato annunciato anche Medal of Honor Above and Beyond sviluppato da Respawn Entertainment, studio autore di Titanfall attualmente al lavoro anche su Star Wars Jedi Fallen Order.