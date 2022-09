Story of Seasons A Wonderful Life annunciato per Switch: c'è una fattoria di cui occuparsi

I ragazzi di Marvelous hanno approfittato del risalto mediatico garantito dal Nintendo Direct di settembre 2022 per annunciare Story of Seasons A Wonderful Life, nuovo simulatore di fattoria.

A quasi vent'anni da Harvest Moon: A Wonderful Life potrete tornare nella Valle Dimenticata in Story of Seasons: A Wonderful Life, nuovo gioco previsto su Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2023. In questa simulazione, sarete chiamati a ristrutturare ed espandere la vostra fattoria occupandovi al contempo dei raccolti e dei bisogni degli animati.

Nel corso dell'esperienza, avrete anche modo di stringere amicizia con la gente del luogo e persino trovare un'anima gemella con la quale creare una famiglia. In A Wonderful Life i personaggi intorno a voi invecchieranno con il passare degli anni, inoltre i vostri figli sceglieranno la loro strada in base a come li avrete cresciuti. In attesa di nuove informazioni, godetevi il trailer di Story of Seasons: A Wonderful Life in apertura di notizia. La scheda del gioco, intanto, è già apparsa sul Nintendo eShop.