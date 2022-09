Lo story trailer di God Of War Ragnarok sarebbe stato trafugato da mesi

God Of War Ragnarok continua a far parlare di sé dopo alcuni giorni dalla sua presentazione in pompa magna nel corso dell'ultimo State of Play. Stando ad alcune dichiarazioni di due insider del settore, infatti, lo story trailer dell'ormai ventura avventura di Kratos e Atreus sarebbe stata oggetto di una fuga di notizie in rete.

A riportare la notizia come fonte principale è l'account Twitter di Dusk Golem, un noto certamente noto ai più esperti del settore videoludico. Stando a quanto dichiarato da egli stesso, infatti, l'ultimo trailer di God of War Ragnarok sarebbe trapelato in rete parecchi mesi prima: il tweet, infatti, mostra alcuni frame del trailer ufficiale caricati su Youtube in data 13 luglio 2022.

Tuttavia, lo stesso insider ha condiviso la notizia solo quando il contenuto è divenuto di pubblico dominio e per via della volontà di Sony, aggiungendo inoltre che non vi è alcuna intenzione, da parte sua, di diffondere nulla che sia relativo a God of War Ragnarok.

La notizia di tale diffusione di contenuto riservato in rete, tuttavia, giunge anche dall'account Twitter di @Shpeshal_Nick, con un virgolettato la cui data (15 agosto 2022) e la cui origine (il trailer di God of War dello State of Play) sono riconducibili alla stessa fuga di notizia avvenuta per la prossima iterazione di una delle IP più importanti di casa Sony.

Non ci resta che attendere l'uscita del nuovo capito della saga di God of War, nella speranza che non sia oggetto di altre indiscrezioni fino alla sua data di pubblicazione ufficiale, programmata per il 9 novembre del 2022. God of War Ragnarok, con la sua avvincente storia e più di 60 opzioni di accessibilità diverse, rappresenta ad oggi uno dei titoli più importanti del 2022, il che porta a rendere tali fughe di notizie e contenuti un danno non solo per l'azienda, ma anche per tutti i videgiocatori.