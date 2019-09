Lo Story Trailer di The Surge 2 descrive il mondo distopico del soulslike sci-fi di Deck13

Con lo Story Trailer di The Surge 2, gli autori di Deck13 descrivono le atmosfere livide e opprimenti del mondo post-apocalittico in cui ci ritoreveremo a danzare tra la vita e la morte insieme al protagonista di questo ambizioso soulslike.

Accompagnato dalla promessa di offrirci un vero "action RPG di stampo hardcore", il nuovo filmato di The Surge 2 confezionato dagli sviluppatori tedeschi ci mostra i devastanti effetti arrecati all'intera popolazione mondiale dal bombardamento di Nanovirus deFrag causato dal lancio del razzo Utopia.

L'odissea fantascientifica che ci attende tra i vicoli di Jericho City avrà per protagonista un guerriero solitario che, incapace di ricordare il suo passato, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per ricomporre il puzzle degli eventi accadutigli e capire, in questo modo, quali forze tramano per distruggere il genere umano attraverso la pandemia scatenata dal Nanovirus.

I personaggi secondari che graviteranno attorno alla storia ci accompagneranno nel percorso che compiremo per evolvere le abilità più avanzate e acquisire gli equipaggiamenti cibernetici necessari a fronteggiare i nemici e i boss più forti, da qui la scelta operata da Deck13 di rivedere il sistema di combattimento con smembramenti e il sensibile miglioramento degli aspetti legati alla progressione ruolistica delle sfide.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 24 settembre con il lancio ufficiale di The Surge 2 su PlayStation 4, Xbox One e, rigorosamente senza il DRM Denuvo nonostante il suo utilizzo nelle fasi di alpha e beta testing, su PC.