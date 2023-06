Storyteller arriva su Netflix Games: l'update gratis porta nuovi contenuti su PC e console

Tra il reveal di Blade Runner Labyrinth e tanti ricchi aggiornamenti, l'Annapurna Interactive Showcase riaccende i riflettori su Storyteller, divertente puzzle game esordito lo scorso anno.

Già disponibile su PC e Nintendo Switch, il titolo si appresta infatti ad accogliere un ricco aggiornamento gratuito. A partire dal prossimo 26 settembre 2023, i giocatori di Storyteller potranno dare il benvenuto a tanti contenuti aggiuntivi, tra nuovi personaggi, scenari e soluzioni narrative. Un pacchetto pensato per dare agli appassionati la possibilità di confezionare storie ancora più folli e sgangherate, tra draghi, pirati, bizzarri sovrani e tantissimo altro.

Ma l'annuncio di un aggiornamento dedicato non è l'unica novità in programma per Storyteller. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, arriva infatti anche la conferma che l'Indie è pronto a fare il suo ingresso nel catalogo di Netflix Games. Sempre dal 26 settembre, gli abbonati al servizio streaming potranno dunque giocare al puzzle game su dispositivi mobile, senza alcun costo aggiuntivo.



Direttamente dall'Annapurna Interactive Showcase, lo ricordiamo, è inoltre arrivato l'annuncio della data di uscita di Cocoon, promettente puzzle game firmato dal lead gameplay designer di Limbo e Inside.