Storyteller: create la vostra storia con il nuovo gioco di Daniel Benmergui

In occasione dell'Annapurna Interactive Showcase, Daniel Benmergui ha presentato con un nuovo trailer Storyteller, titolo in arrivo su Steam e Nintendo Switch. Si tratta di un progetto dalle caratteristiche molto particolari, che permetteranno ai giocatori di creare autonomamente delle storie da vivere in-game.

Daniel Benmergui, che potrete ricordare per giochi piuttosto singolari come Today I Die e I Wish I Was the Moon, porta sotto i riflettori Storyteller, gioco che parte dalle basi del puzzle game nel tentativo di innovare il modo di raccontare una storia all'interno del medium. Il prodotto è così descritto: "Storyteller è una svolta unica e creativa sul genere dei puzzle. Ti viene concessa una varietà di personaggi iconici, ambientazioni ed emozioni per costruire storie d'amore, tradimento e vendetta. Creerai di tutto, dalle fantasie soprannaturali alle tragedie shakespeariane, ai miti della creazione e molto altro!". Tutto sarà nelle mani del giocatore, quindi, e il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci permette di osservare alcuni esempi di intreccio narrativo che si potranno costruire all'interno del titolo.



Al momento non abbiamo una data di lancio ufficiale, con lo sviluppatore argentino che si è limitato a specificare che Storyteller arriverà "presto" su PC (via Steam) e Nintendo Switch. Intanto, gli interessati possono già mettere in download la demo presente sullo store di Valve.