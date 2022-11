Storyteller ha finalmente una data di lancio: il gioco Annapurna arriva nel 2023

Dalla pubblicazione del primo trailer di Storyteller è trascorso ormai un anno, ma l'attesa per poter giocare la nuova avventura edita da Annapurna Interactive non sarà troppo lunga!

Finalmente, il publisher ha annunciato la data di lancio ufficiale del titolo, che raggiungerà il mercato PC e console con la primavera del nuovo anno. La data da appuntare sul proprio calendario videoludico è quella del 23 marzo 2023. Con il favore della bella stagione, Storyteller debutterà su PC (via Steam) e Nintendo Switch, per presentare al pubblico l'ultima creazione di Daniel Bernmergui (già autore di titoli quali Today I Die e I Wish I Was the Moon).

Per comunicare la data di lancio al pubblico, Annapurna Interactive ha provveduto a diffondere un divertente trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In maniera molto semplice, il video illustra alcune delle dinamiche alla base di Storyteller, che offrirà ai giocatori la possibilità di dare vita a tantissime storie.

Segnaliamo inoltre che i più curiosi possono testare con mano il titolo in maniera completamente gratuita. Annapurna Interactive (Stray; Hindsight; I Am Dead; The Pathless e tantissimi altri) ha infatti reso disponibile una Demo gratis di Storyteller, che può essere scaricata direttamente dalla pagina Steam dedicata al gioco.