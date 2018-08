Sparatoria durate un torneo di Madden NFL 19 negli USA, almeno tre morti e undici feriti

Il quotidiano locale News4Jax parla di almeno undici feriti e tre morti , tra cui probabilmente anche uno dei sospetti assalitori. La sparatoria è andata in onda in diretta su Twitch e su vari social che stavano trasmettendo il torneo, un video è reperibile su YouTube ma non lo pubblicheremo poichè si tratta di una sequenza dai contenuti drammatici e molto forti, come potete immaginare.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 agosto 2018

We are aware of an incident at a sanctioned Madden Championship Series competition in Jacksonville. We are working with authorities to gather facts at this stage. — Electronic Arts (@EA) 26 agosto 2018

This is a horrible situation, and our deepest sympathies go out to all involved. — Electronic Arts (@EA) 26 agosto 2018

An update from the Jacksonville Madden event:



There appears to have been a shooting at the event, and @YoungDrini was grazed in the hand. He is away from the scene and safe. — compLexity Gaming (@compLexity) 26 agosto 2018

They took me to the hospital. Bullet grazed my head. I feel fine, just a scratch on my head. Traumatized and devastated. — DUBBY (@DubDotDUBBY) 26 agosto 2018