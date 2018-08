Strage Jacksonville: EA dona un milione di dollari a sostegno delle famiglie delle vittime

La strage di Jacksonville del 26 agosto avvenuta durante un torneo di Madden NFL 19 ha scosso profondamente gli Stati Uniti (e non solo), riaprendo le discussioni su un tema delicatissimo come l'estrema facilità con cui è possibile procurarsi armi da fuoco nel paese.

L'evento ha colpito fortemente anche Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson ha annunciato che la compagnia ha donato un milione di dollari ad un fondo istituito per aiutare le famiglie delle vittime della strage, che ha visto la morte di due giocatori professionisti di Madden NFL (Taylor Robertson e Elijah Clayton) per mano di David Katz, morto suicida dopo aver aperto il fuoco all'interno del GLHF Game Bar & Grill, luogo scelto per ospitare l'evento.

Electronic Arts inoltre terrà uno streaming il 6 settembre per commemorare le vittime della tragedia, Andrew Wilson si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto ed ha deciso di cancellare le prossime tappe di qualificazione del Madden NFL Classic con l'obiettivo di migliorare la sicurezza degli eventi competitivi promossi dalla compagnia.