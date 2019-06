No Straight Roads: l'avventura musicale di Sold Out esce a inizio 2020 su PC e PS4

Wan Hazmer e gli autori di Sold Out al seguito del designer capo di Final Fantasy XV anticipano l'E3 2019 con l'annuncio ufficiale di No Straight Roads, un action adventure a tema musicale per PlayStation 4 e PC realizzato in collaborazione con Metronomik.

Il progetto, mostrato per la prima volta qualche mese fa, coinvolgerà il lead designer di FFXV e il Concept Artist di Street Fighter V, Daim Dziauddin. Il canovaccio narrativo steso dai due esperti autori verterà attorno alle figure di Mayday e Zuke, due membri della band indie rock Bunk Bend Junction costretti ad abbandonare la propria carriera a causa della NSR, una mega corporazione malvagia che ha bandito ogni tipo di musica da Vinyl City.

Il nostro compito sarà perciò quello di aiutare Mayday e Zuke a servirsi dei propri strumenti musicali per trasformare gli oggetti in armi, affrontando così orde di nemici minori e di boss colossali per dare una speranza al mondo distruggendo la NSR.

Nonostante l'uscita del titolo fosse attesa originariamente entro la fine di quest'anno, i ragazzi di Sold Out confermano che il lancio di No Straight Roads è adesso previsto nei primi mesi del 2020 su PC e PlayStation 4. "Posticipare il gioco all'inizio del 2020 non è stata una decisione facile, ma i tempi supplementari ci permetteranno di realizzare appieno la nostra concezione restando fedeli ai valori fondamentali del nostro studio di fornire un luogo di lavoro amichevole e salutare. Siamo così orgogliosi di tutti i membri del team per quello che hanno realizzato finora, e non vediamo l'ora di dare vita a Vinyl City!", è stato il messaggio che l'amministratore delegato di Sold Out, Garry Williams, ha voluto condividere per spiegare i motivi di un simile ritardo.