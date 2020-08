No Straight Roads: l'avventura rockettara si lancia in video su PC e console

I ragazzi del team di Metronomik contano le ore che li dividono dall'uscita di No Straight Roads pubblicando un video che prepara gli eroi della loro prossima avventura rockettara ad accordare gli strumenti che utilizzeranno per sfidare la malvagia corporazione EDM.

Realizzato in collaborazione con Sold Out, il progetto di No Straight Roads prova a ibridare i rhythm game ai platform adventure per dare modo agli appassionati dei due generi di immergersi nelle atmosfere di un titolo che, a detta dei suoi autori, sarà ricco di colpi di scena e di divertimento.

Il nostro compito è quello di aiutare Mayday e Zuke a riportare la pace a Vinyl City dopo che la corporazione EDM bandirà ogni tipo di musica: per riuscire nella loro impresa, i due ormai ex membri del gruppo indie rock Bunk Bend Junction dovranno servirsi dei loro strumenti musicali per tramutare in armi tutti gli oggetti reperiti sulla mappa. All'originale avventura rock di Metronomik ha partecipato anche Daim Dziauddin, il Concept Artist di Street Fighter V, al quale è stato affidato il compito di plasmare le evocative ambientazioni che caratterizzano l'opera.

Il lancio di No Straight Roads è atteso per il 25 agosto su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione che sarà online la mattina di martedì 25 agosto: nel frattempo, potete sempre ammirare il video di lancio e recuperare la nostra anteprima di No Straight Roads.