No Straight Roads Encore Edition arriva anche su PS5, l'upgrade sarà gratis

Capita sempre più spesso che anche i prodotti indipendenti ricevano un aggiornamento per le console di ultima generazione. È questo il caso di No Straight Roads, la cui Encore Edition si prepara ad approdare anche su PlayStation 5.

Il canale YouTube ufficiale di Sony PlayStation ha infatti accolto di recente un trailer d'annuncio della versione aggiornata dell'avventura musicale che vanta all'interno del team di sviluppo anche lo sviluppatore capo del quindicesimo capitolo di Final Fantasy. La Encore Edition del gioco non propone solo una serie di migliorie grafiche che sfrutteranno l'hardware della console Sony, ma anche nuovi brani remixati, un filmato introduttivo inedito, opere d'arte create dai fan con cui è possibile interagire grazie alla companion app Beam Beam, una serie di contenuti a tema natalizio e tanto altro.

Purtroppo gli sviluppatori non sono scesi nel dettaglio in merito a risoluzione, framerate e supporto al DualSense e dovremo attendere l'uscita dell'aggiornamento per poterne scoprire tutte le informazioni. L'unica certezza riguarda la possibilità di scaricare gratuitamente l'upgrade da parte di tutti coloro i quali possiedono la versione PlayStation 4 del gioco.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di No Straight Roads.