No Straight Roads: il video dell'avventura rock fissa l'uscita ad agosto

Gli sviluppatori di Sold Out e Metronomik hanno annunciano la data di uscita di No Straight Roads su PC e console. Per l'occasione, gli autori capitanati da Wan Hazmer hanno confezionato un video che illustra l'esperienza offerta dal gameplay e dalla storia della loro originale avventura rock.

In No Straight Roads, il nostro compito sarà quello di aiutare Mayday e Zuke, due membri della band indie rock Bunk Bend Junction, a fronteggiare la minaccia rappresentata dalla EDM, un mega corporazione malvagia che ha bandito ogni tipo di musica da Vinyl City.

Il progetto vede la collaborazione di Daim Dziauddin, il Concept Artist di Street Fighter V. Nei panni di Mayday e Zuke dovremo perciò affrontare le orde di nemici lanciateci contro dal corrotto impero di EDM: i due protagonisti potranno servirsi dei propri strumenti musicali per tramutare in armi tutti gli oggetti presenti sulla mappa.

L'uscita di No Straight Roads è prevista per il 25 agosto su PC (tramite Epic Games Store), PS4, Xbox One e Nintendo Switch: le pagine per i preordini delle versioni PC e console sono già attive. Per festeggiare l'annuncio della data di lancio di questo intrigante progetto, Sold Out e Metronomik invitano tutti gli appassionati di avventure musicali a effettuare il download della demo su Epic Store.