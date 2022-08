Stranded Alien Dawn, panorami alieni alla Gamescom: l'Early Access parte in autunno

Dopo il reveal ufficiale di Dune: Awakening, non è ancora tempo di abbandonare lo spazio profondo: dalle sabbie di Arrakis, approdiamo ai pianeti alieni di Stranded: Alien Dawn.

Dal palco dell'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, arriva infatti l'annuncio di una nuova produzione sviluppata negli studi di Haemimont Games. Con Stranded: Alien Dawn, la software house conduce i giocatori lontano dal pianeta Terra, alla scoperta dei confini della galassia. Su di un nuovo corpo celeste, dovremo dare il via ad una nuova civiltà, guidando un gruppo di sopravvissuti verso una luminosa alba.

Con un gameplay che pare delinare un mix tra dinamiche survival e gestionali, Stranded: Alien Dawn si è presentato al pubblico con il reveal trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato offre un primo sguardo alle sfide proposte da Haemimont Games, tra minacciose creature aliene e la necessità di sfruttare al meglio le risorse a propria disposizione.



Al momento, manca una data di lancio precisa, ma Stranded: Alien Dawn si presenterà presto al pubblico in versione Early Access, attesa su PC (via Steam) nel corso dell'ottobre 2022.