Stranded Deep: gli squali del sandbox survival si tuffano su PS4 e Xbox One

Dopo più di cinque anni dall'approdo su Steam in versione Early Access, Stranded Deep si prepara a sbarcare anche su PlayStation 4 e Xbox One. Gli autori di Beam Team Games illustrano tutte le novità della versione console del sandbox survival con gli squali.

Il progetto di Stranded Deep ha per protagonista un uomo sopravvissuto a un incidente aereo e bloccato nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico: il nostro alter-ego deve esplorare isole deserte e ambienti sottomarini per andare alla ricerca di cibo e di oggetti con cui fabbricare armi e strumenti vari.

L'esperienza ludica offerta dal titolo quindi, è squisitamente survival e, a differenza di giochi come Rust o ARK Survival Evolved, è completamente singleplayer. Gli unici compagni di avventura saranno gli squali, i calamari giganti, i cinghiali e i serpenti che vedranno nel nostro personaggio la perfetta preda da cacciare. Volendo, sarà però possibile cimentarsi con le sfide del titolo in compagnia di un amico attraverso una modalità cooperativa a schermo condiviso.

La versione console di Stranded Deep, prevista al lancio per il 21 aprile 2020 sia su PS4 che su Xbox One, comprende tutti i contenuti dell'edizione PC e degli aggiornamenti che ne hanno cadenzato lo sviluppo della fase in Accesso Anticipato: sarà perciò possibile costruire strutture architettoniche di fortuna, addentrarci in grotte subacquee e cercare di sopravvivere alla fame, alla sete e a minacce di varia natura.