Misteriose pedane appaiono in Apex Legends: Octane è in arrivo?

Nel corso delle ultime settimane, Apex Legends, nuova e recente creazione di Respawn Entertainment, è stata al centro di frequenti e numerosi rumor ed indiscrezioni.

Molte di queste sembravano concentrarsi sulla possibile introduzione all'interno del Battle Royale di un nuovo personaggio, conosciuto all'interno della Community legata al Titolo con il nome di Octane. Questo presunto nuovo combattente ha fatto molto parlare di sè, in seguito al diffondersi di crescenti voci di corridoio legate all'introduzione in-game di questa Leggenda.

Addirittura, solo poco tempo fa, un leak sembrava addirittura aver diffuso molti dettagli su Octane. tra questi, il suo aspetto, ma anche le sue abilità speciali. Tra queste facevano la propria comparsa capacità legate all'autoguarigione e la possibilità di piazzare sulla mappa di Gioco delle speciali pedane, che potrebbero facilitare ed incrementare la velocità di spostamento dei giocatori. Ebbene, sembra che in queste ore molti Giocatori stiano segnalando la presenza all'interno del Titolo proprio di strane pedane sulle quali è possibile saltare, raggiungendo un'ampia elevazione. Potete visualizzarne il funzionamento tramite la clip che trovate in calce a questa news, postata da un Utente attivo su Reddit.



Che la Misteriosa Leggenda stia davvero per fare il proprio debutto in Apex Legends? Non ci resta che attendere conferme da parte del Team di Sviluppo!