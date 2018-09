Strange Brigade: annunciato il piano di pubblicazione di DLC e aggiornamenti gratuiti

Rebellion ha svelato i contenuti del Season Pass e dei nuovi aggiornamenti di Strange Brigade, che include nuove mappe per la modalità Orda e livelli aggiuntivi Score Attack.

Il Season Pass include anche nuovi personaggi come Patrick "Bash" Conaghan, disponibile separatamente per gli altri al prezzo di 5.99 euro. Di seguito tutti i contenuti annunciati:

Già Disponibile

Season Pass

Texas Cowboy Character Pack

Patrick ‘Bash’ Conaghan playable character

Wrath of Quetzalcoatl amulet attack

Gratis

Score Attack – Harbin’s Dig Path II

Score Attack – Hidden Valley II

Score Attack – Tunnels of Wadjet II

Horde map – Palace

Inizio Ottobre

Season Pass

Campaign Mission – The Thrice Damned 1: Isle of the Dead

American Aviatrix Character Expansion Pack

Tessie Caldwell playable character

Internal Firestorm amulet power

Hyde & Sons compact pistol

Colbeck Wildfire submachine gun

Glacier Bomb special item

Gratis

Score Attack – Stone Church II

Score Attack – Cursed Village II

Horde map – Tunnels

Fine Ottobre

Season Pass

Campaign Mission – The Thrice Damned 2: The Sunken Kingdom

Japanese Naval Officer Character Expansion Pack

Hachiro Shimuzu playable character

Piercing Pestilence amulet power

Marchador TT pistol

Mikhailov-38 rifle

Shock Grenade special item

Gratis

Score Attack – Cut-Throat Caverns II

Score Attack – Forsaken City II

Horde map – Chamber

Novembre

Season Pass

Campaign Mission – The Thrice Damned 3: Pyramid of Bes

Maharani Huntress Character Expansion Pack

Anjali Khan playable character

Mosin-Nagant rifle

MP40 submachine gun

Freeze Chain amulet power

Cluster Grenade special item

Gratis

Score Attack – Great Pyramid II

Score Attack – Afterlife II

Horde map – Void

Strange Brigade è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento non è chiaro se Rebellion abbia previsto l'arrivo di contenuti aggiuntivi anche dopo il mese di novembre, restiamo in attesa di eventuali annunci e chiarimenti in merito.