Strange Brigade: come ottenere più Punti Abilità e sbloccare nuovi Amuleti

L'Amulet Power è uno degli attacchi più potenti disponibili in Strange Brigade, dal momento che consente di eliminare i nemici e al tempo stesso di incrementare la potenza dei nostri compagni. In questa mini-guida vi spiegheremo sbloccare più Punti Abilità per ottenere nuovi Amuleti.

Mentre saremo in grado di sbloccare armi e altri oggetti utili usando l'Oro, per ottenere i Punti Abilità dovremo trovare e raccogliere una serie di Reliquie durante la campagna di Strange Brigade.

Per vedere i vari set di Reliquie attualmente disponibili nel gioco possiamo andare nel menu principale e aprire il diario presente nella schermata in basso a sinistra. Ogni set contiene quattro reliquie diverse da trovare, ognuna delle quali è nascosta in uno dei principali livelli della campagna di Strange Brigade. Di seguito abbiamo elenchiamo i vari set di Reliquie da tenere d'occhio durante l'avventura:

Reliquie dell'illuminazione

Reliquie del sostentamento

Reliquie della natura

Reliquie della protezione

Reliquie della guerra

Reliquie della divinità

Reliquie del potere

Reliquie dell'eternità

Reliquie degli dei

Reliquie dello sciame

Reliquie della meraviglia

Reliquie di Seteki

Una volta ottenuto un set completo di reliquie, saremo in grado di sbloccare un nuovo Amuleto. Gli amuleti sono potenti artefatti che scatenano un grande potere sui nemici. Una volta sbloccato un Punto Abilità, possiamo andare nella schermata Inventario dal menu principale e acquistare il nuovo Amuleto da equipaggiare in battaglia.

Ricordiamo che Strange Brigade è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.