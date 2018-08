Strange Brigade è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

Strange Brigade è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC in tutto il mondo. Il gioco in terza persona di Rebellion, 1-4 giocatori, ti porterà in giro per il Nord Africa, dove il terrore abbonda!

Seteki, la Strega Regina, è risorta ancora una volta, portando con sé un esercito di non morti.

Mummie malefiche, miti e miriadi di mostruosità – quali eroi possono abbattere questi macabri nemici e sconfiggere la Strega Regina?

È giunto il momento di chiamare la Strange Brigade! Con le migliori armi da fuoco e un’abilità soprannaturale, questa organizzazione segreta di molteplici eroi può salvare il mondo!

Strange Brigade offre un'emozionante campagna sparatutto piena di bizzarra azione, ambienti lussureggianti da esplorare, enigmi da risolvere e tesori fantastici da scoprire! Inoltre, gli avventurieri possono mettere alla prova il loro ingegno con l'Horde Mode e la Score Attack Mode - giocabili da soli o online da 2-4 giocatori!

Strange Brigade è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC in versione fisica e digitale. Oltre all'edizione standard, i fan possono acquistare la Deluxe Edition che include il Season Pass, con nuove missioni della campagna, personaggi giocabili, abiti, armi e molto altro! Il Season Pass include tutti i contenuti futuri del gioco!



Nel frattempo, gli avventurieri possono acquistare anche la Collector's Edition. Questo set in edizione limitata include una copia del gioco, una steelbook esclusiva, uno splendido modellino del dirigibile della Brigata, un art book di 64 pagine e il DLC Secret Service Weapons Pack.