Strange Brigade: due ore di gameplay in compagnia di Todd e Marco Mottura

Oggi pomeriggio Tommaso "Todd" Montagnoli e Marco Mottura hanno giocato per circa due ore in diretta sul canale Twitch di Everyeye a Strange Brigade, sparatutto in terza persona con supporto alla co-op fino a 4 giocatori a opera di Rebellion, software house britannica conosciuta per la serie di Sniper Elite.

Nel corso della diretta i nostri prodi avventurieri hanno unito le loro forze nella lotta contro l'armata di non morti comandata dalla crudele Strega Regina, tornata dall'oltretomba per portare caos e distruzione. Per scoprire come se la sono cavata, vi basta guardare la replica della trasmissione, che trovate in apertura di notizia. Strange Brigade è adesso disponibile su Xbox One, Playstation 4 e PC, per ulteriori informazioni sul titolo, rimandiamo alla recensione a cura di Marco Mottura.

Se non volete perdervi le nostre dirette, vi consigliamo di seguire canale Twitch di Everyeye cliccando sull'icona a forma di cuore in alto a destra: in questo modo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della messa in onda. Ricordiamo che i membri Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al nostro canale e ottenere così una serie di vantaggi esclusivi, come la possibilità di vincere giochi tramite givaway, le emoticon personalizzate con i volti dei redattori e l'accesso al gruppo Telegram di Everyeye.