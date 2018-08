Strange Brigade: Guida ai migliori personaggi con cui iniziare a giocare

Dopo avervi spiegato come ottenere punti abilità per sbloccare nuovi Amuleti, in questa mini-guida di Strange Brigade parleremo dei quattro personaggi selezionabili, descrivendo le loro caratteristiche e le loro abilità in modo da farvi scegliere quello più adatto al vostro stile di gioco.

Anche se al momento sono disponibili soltanto quattro personaggi giocabili, ciascuno di essi è caratterizzato da abilità molto diverse che possiamo sfruttare durante le missioni. Dal momento che Strange Brigade si presenta come un gioco di squadra, ogni membro del team dovrebbe cercare di scegliere il personaggio giusto in base al proprio stile di gioco, e alle strategie che si vogliono sperimentare nel corso dei combattimenti.

In Strange Brigade non esiste un personaggio migliore in senso assoluto, ma sicuramente ne esiste uno più adatto alle vostre esigenze e al vostro approccio agli scontri. In questa mini-guida vi aiuteremo a scegliere il personaggio giusto con cui iniziare a giocare, esaminandone le caratteristiche e le abilità principali.

Frank Fairburne

Come suggerisce il suo aspetto robusto, Frank Fairburne è il personaggio più resistente del gruppo. Questo lo rende a tutti gli effetti un Tank, la scelta giusta per i giocatori che preferiscono affrontare il nemico a viso aperto buttandosi nella mischia. Rispetto agli altri personaggi potrete assorbire una maggior quantità di colpi, privilegiando un approccio più diretto al combattimento.

Professor Quincey

Se invece siete alla ricerca di un personaggio più incline alla magia, allora il Professor Quincey è la scelta giusta per voi. Oltre a ricaricare più in fretta il suo Amuleto, Quincey ha la capacità di aprire alcuni passaggi segreti, rendendosi utile per i giocatori alla costante ricerca di nuovi oggetti da raccogliere e per gli esploratori che vogliono setacciare ogni angolo dei livelli.

Gracie Braithwaite

Se gli esplosivi sono il vostro forte, o se amate il combattimento ravvicinato, allora Gracie Braithwaite è un personaggio da tenere assolutamente d'occhio. Oltre a saperci fare con gli esplosivi, le sue abilità nel combattimento ravvicinato la rendono un must per chi cerca di colpire i teschi dei non morti. È munita anche di un fucile che può spazzare via qualsiasi cosa senza troppe preoccupazioni.

Nalangu Rushida

Se vi divertite a correre e a percepire le cose prima che accadano, allora il cacciatore di demoni Nalangu Rushida sarà un ottimo personaggio di partenza. Anche se non può vantare l'affinità magica del Professore, o l'aspetto robusto di Frank, la sua velocità e la sua agilità la rendono una gradita aggiunta a qualsiasi campo di battaglia. Siate pronti a muoverti rapidamente, perché lasciarsi circondare dai nemici potrebbe significare una fine rapida e veloce.