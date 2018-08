Strange Brigade: il nuovo filmato ci offre una panoramica del gameplay

Con l'uscita ormai prossima, Rebellion ha pensato bene di presentarci Strange Brigade attraverso un filmato della durata di circa sei minuti in cui ci viene offerta una panoramica del gameplay che caratterizzerà la produzione.

Il nuovo trailer di oggi dà ai nuovi arrivati di Strange Brigade tutte le informazioni necessarie per diventare un eroe a tutti gli effetti. Dalle informazioni sui poteri soprannaturali della Brigata a quelle sulla vera e propria legione di mistici malfattori che incontreranno lungo la loro strada, questo video ha molto da mostrare!

Strange Brigade presenta una campagna giocabile da 1 a 4 giocatori in cui una banda di avventurieri dovrà affrontare innumerevoli pericoli per sconfiggere la Strega Regina Seteki, che, risorta dall'Oltretomba, minaccia l'umanità con il suo esercito di non morti. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 28 agosto. Di seguito potete consultare i requisiti di sistema:

Minimi

Sistema Operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 o 64-bit Windows 10

Processore: Intel CPU Core i3-2100 o AMD equivalente

Memoria: 4 GB RAM

Scheda Grafica: AMD Radeon HD 7870 (2GB) o NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

Consigliati