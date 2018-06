Strange Brigade: Rebellion Developments pubblica un teaser trailer in attesa dell'E3

In attesa che l'E3 2018 abbia finalmente inizio, Rebellion Developments, già nota per titoli come Sniper Elite e Zombie Army, ha quest'oggi pubblicato un teaser trailer dedicato a Strange Brigade, avventura ambientata negli anni '30 in arrivo su PC, PS4 e Xbox One ad agosto.

Strange Brigade ci porterà in Egitto nell'anno 1930, dove, risorta dalla morte, la Strega Regina Seteki è a capo di un esercito di mostruosità mummificate che solo una banda di coraggiosi avventurieri avrà l’audacia di riportare l’antico male nel suo sarcofago. Insieme, la Strange Brigade dovrà liberarsi da pericolose trappole, superare numerosi ostacoli e farsi strada attraverso orde di malvagi mostri in un’emozionante campagna da 1 a 4 giocatori.

Il trailer, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è solo una piccola anteprima di quanto gli sviluppatori mostreranno in occasione dell'E3 2018. Strange Bridage uscirà il 28 agosto su PC, PS4 e Xbox One.