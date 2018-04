Strange Brigade di Rebellion uscirà a fine agosto, nuovo trailer e data di uscita

Rebellion Software ha annunciato che Strange Brigade arriverà il prossimo 28 agosto. La nuova avventura ambientata negli anni '30 è disponibile da oggi per il preordine su PlayStation 4, Xbox One e PC in versione Standard, Collector's e Digital Deluxe.

Come rivela oggi il trailer della nuova storia, i nostri quattro eroi si ritrovano in esotici angoli dell'Egitto, dove si nasconde l’antico terrore. Risorta dalla morte, la Strega Regina Seteki è a capo di un esercito di mostruosità mummificate e solo una banda di coraggiosi avventurieri avrà l’audacia di riportare l’antico male nel suo sarcofago! Insieme, la Strange Brigade dovrà liberarsi da pericolose trappole, superare numerosi ostacoli e farsi strada attraverso orde di malvagi mostri in un’emozionante campagna da 1 a 4 giocatori.

Contenuti della Collector's Edition

Gli avventurieri più perspicaci possono optare per la Collector's Edition, che includerà:

La Strange Brigade Boxed Edition (solo per PlayStation 4 e Xbox One)

Una confenzione da collezione Steelbook

Il DLC Secret Service Weapons Pack’

Un modellino di dirigibile

Un art book da 64 pagine

Un’esclusiva valigetta

I potenziali avventurieri possono effettuare il pre-order di Strange Brigade già da oggi. Tutti i pre-order includeranno il Secret Service Weapons Pack gratuito, tra cui la pistola Wilkers & White P19, il preciso fucile mitragliatore Stoudenmire 960 e il fucile Gehrig-Delgane S1 di alta qualità. Gli avventurieri digitali possono anche prenotare la Strange Brigade Deluxe Edition, con il gioco e il Season Pass racchiusi in un unico bundle. Il contenuto del season pass post-lancio includerà nuove missioni della campagna, personaggi, armi, oggetti e altro ancora.