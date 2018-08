Strange Brigade: recensioni e voti, accoglienza discreta per il nuovo gioco di Rebellion

Strange Brigade è disponibile da oggi nei negozi e come avrete notato nelle scorse ore sono arrivate le prime recensioni del gioco di Rebellion. Il titolo è stato accolto discretamente dalla stampa internazionale, pur non risparmiando critiche al comparto tecnico e alle meccaniche di gioco.

Tra i primi voti di Strange Brigade troviamo quelli di GamingTrend (90/100), GameSpew (9/10), TheSixthAxis (8/10), Critical Hit (7.50/10), IGN USA (7.5/10), Stevivor (7.5/10), Just Push Start (3.8/5), Game Revolution (70/100), GameSkinny (70/100), Metro Gaming Central (6/10), VideoGamer UK (6/10), Press Start Australia (7/10), TechRaptor (5.5/10) e GamesRadar Plus (60/100).

Il Metascore su Metacritic è pari a 78/100 per la versione Xbox One e 72/100 per l'edizione PlayStation 4 mentre la versione PC non ha ancora ricevuto un adeguato numero di recensioni. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la recensione di Strange Brigade a cura di Marco Mottura, che ha premiato il gioco di Rebellion con un voto pari a 7.5/10.

Strange Brigade è ora disponibile su tutte le piattaforme citate, lo studio inglese ha pubblicato anche un Season Pass che darà accesso a numerosi contenuti multiplayer in arrivo nei prossimi mesi, la roadmap precisa non è stata rivelata ma il team ha in programma di supportare a lungo questo progetto.