Stranger of Paradise Final Fantasy Origin accoglie Wanderer of the Rift: il DLC in azione

Nonostante risultati commerciali non entusiasmanti per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, prosegue il supporto post lancio offerto da Team Ninja al suo Action RPG.

La software house e il publisher Square Enix si apprestano infatti a rendere disponibile il DLC Wanderer of the Rift, il cui debutto resta atteso per il prossimo 26 ottobre 2022. Con l'avvicinarsi della data di uscita del contenuto aggiuntivo, gli autori di Nioh hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato all'espansione narrativa.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta gli avvenimenti che faranno seguito all'avventura di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. A causa di una misteriosa frattura spazio-temporale, i protagonisti si troveranno a far fronte all'apparizione di un pericoloso labirinto dimensionale, il Rift Labyrinth. Nei panni di Jack, i giocatori dovranno guidare il proprio party verso la vittoria contro Gilgamesh.



Contestualmente alla pubblicazione di Wanderer of the Rift, la community dell'Action RPG potrà inoltre fare affidamento su di una nuova classe, il Blue Mage. In aggiunta, ulteriori mostri e sfide attendono i combattenti più esigenti, con l'espansione che mira ad ampliare l'immaginario e le dinamiche di gameplay di Stranger of Paradise.

In precedenza, Team Ninja aveva reso disponibile il DLC Trials of the Dragon King in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.