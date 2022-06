Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: annunciato il DLC Trials of the Dragon King

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non sembra aver riscosso il successo sperato ma Square Enix continuerà comunque a supportare il progetto, come dimostra l'annuncio del primo DLC in arrivo a luglio.

Trials of the Dragon King è il primo pacchetto di contenuti scaricabili per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, disponibile come parte del Season Pass insieme ai futuri contenuti aggiuntivi Wanderer of the Rift e Different Future.

Trials of the Dragon King esce il 20 luglio, al momento gli sviluppatori sono stati piuttosto vaghi sui contenuti limitandosi a sottolineare come il DLC includerà nuovi job, armi, accessori, una nuova categoria di equipaggiamento oltre a un nuove aree, storie e sfide. Non abbiamo purtroppo altre informazioni, ci lasciamo dunque al trailer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King, che potete vedere qui sopra in apertura.

Cone le sue 46.000 copie vendute in Giappone al lancio, Final Fantasy Origins è il quarto peggior spin-off di FF di sempre per quanto riguarda il successo commerciale riscosso nel paese del Sol Levante, superato solo da Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon per Wii, Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers per Wii e Final Fantasy Fables Chocobo Tales per DS.

Vedremo se con l'arrivo dei contenuti aggiuntivi le vendite cresceranno o se il pubblico ha già deciso il destino di questo spin-off della celebre saga Square Enix.