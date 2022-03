Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in arrivo: salvataggi Demo, dimensioni e preload

Il mondo del primo Final Fantasy torna in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, per un Action RPG sviluppato dagli autori della serie Nioh, ma ambientato nell'immaginario della saga Square Enix.

Con il titolo in arrivo tra pochi giorni, è tempo di fare il punto sul debutto del gioco. Con il Day One ufficialmente fissato per il 18 marzo 2022, ricordiamo che coloro che hanno prenotato l'edizione Deluxe potranno accedere in anticipo a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. In questo caso, l'apertura dei cancelli dello spin-off è infatti in programma per il prossimo 15 marzo, con i pre-load che saranno attivati già a partire da domenica 13 marzo.

Sul fronte dello spazio in memoria, l'Action RPG dovrebbe richiedere un volume di circa 70 GB per la versione PlayStation 4. A quest'ultimo, andrà poi aggiunta la Day One Patch, che tuttavia presenta dimensioni inferiore ad 1 GB. Con l'aggiornamento 1.01, Square Enix e Team Ninja introducono alcune importanti funzioni. Nello specifico, è stata attivata la possibilità di trasferire i progressi realizzati nella Demo nella versione finale di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Confermato inoltre il cross-save per le console di passata e attuale generazione.



Per osservare il gioco in azione prima del Day One, ricordiamo che è stato pubblicato da Sony un ricco video gameplay di Stranger of Paraside: Final Fantasy Origin, in occasione dell'evento Play! Play! Play!.