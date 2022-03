Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: gli autori sorpresi dai meme su Chaos

Quando venne annunciato all'E3 2021, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ottenne reazioni contrastanti da parte di critica e pubblico, con i fan che lo trasformarono velocemente in una nuova fonte di meme ed ironia. In poche parole, il gioco era sulla bocca di tutti, ma non nella maniera sperata dagli autori.

A finire al centro degli scherni dei giocatori era in particolare l'ossessione del protagonista Jack Garland nel voler uccidere la sua nemesi, Chaos, più volte invocato nel corso del trailer di presentazione. Per questo motivo, dunque, Jack è finito al centro dei meme per il suo ripetuto utilizzo della parola "Chaos". E stando a quanto rivelato in un'intervista con PCGamesN da Jin Fujiwara, producer del gioco, nessuno all'interno di Square-Enix ed il Team Ninja si aspettava una simile accoglienza.

"Sinceramente la quantità di meme su Chaos non era esattamente ciò che ci aspettavamo", ammette Fujiwara, che aggiunge: "Se dovessi rifare tutto da capo, probabilmente prenderei un approccio diverso, magari provando a porre la questione in maniera differente". Nonostante ciò, il producer vede il bicchiere mezzo pieno della vicenda: "Meglio così anziché non sentirne proprio parlare".

Come evidenziato nella nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo titolo del Team Ninja offre un'azione frenetica e coinvolgente, ma non convince in termini di sceneggiatura e comparto tecnico. Il titolo sarà disponibile dal 18 marzo 2022 su PC e console PlayStation e Xbox: se intendete dargli una chance, eccovi i dettagli sul multiplayer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin così da avere ben chiaro come funziona.