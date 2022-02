Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avrà una valanga di Classi, tra vecchie e nuove

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si sta avvicinando sempre di più alla sua uscita, fissata per il 18 marzo 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. In attesa dell'esordio arrivano maggiori, interessanti dettagli sui contenuti del gioco.

Ad attirare l'attenzione è in particolare il Job System, il sistema di Classi tipico di alcuni vecchi episodi della serie principale (si pensi a Final Fantasy V o anche a Final Fantasy X-2, per fare alcuni esempi), che farà il suo ritorno anche nello spin-off sviluppato da Koei Tecmo e Team Ninja per conto di Square Enix. Tramite le pagine del PlayStation Blog, il director Daisuke Inoue ha confermato che l'opera offrirà ben 27 Classi differenti, tra le quali anche tre completamente inedite pensate proprio per Stranger Of Paradise. Ecco di seguito come funzionano le inedite:

Breaker - Consente ai giocatori di utilizzare la spada Zantetsuken , utilizzata in genere dalla summon Odino, per distruggere le difese dei nemici e, nei casi più fortunati, eliminarli in un solo colpo.

Void Knight - Permette di utilizzare a proprio vantaggio gli attacchi magici scagliati dai nemici, convertendoli in MP oppure rilanciandoli al mittente.

Tyrant - Consente di potenziare i nostri attacchi standard con poteri elementali e infliggere in questo modo maggiori danni ai nemici deboli a specifici incantesimi.

Al momento ancora non sono state svelate tutte le singole Classi disponibili all'interno del titolo, ma è confermato il ritorno di alcuni grandi classici quali lo Spadaccino (con la quale il protagonista inizierà la sua avventura), il Mago Nero, il Mago Bianco, il Ladro, il Ninja, il Paladino, il Guerriero e il Pugile. Per ulteriori dettagli, Koei Tecmo ha parlato dei Jobs di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin spiegando come funzionano. Ricordiamo infine che Stranger of Paradise è una versione alternativa di Final Fantasy 1, e spiegherà come il protagonista Jack si trasformerà in Garland, antagonista dello storico capostipite del 1987.